"Це схоже на цілеспрямовані репресії проти захисників України", - Ар'єв про затримання сержанта ССО Антоненка у справі про вбивство Шеремета

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав нардеп (ЄС) Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"Автору гімну сил Спеціальних Операцій, відомому музиканту і військовослужбовцю шиють цю справу (про вбивство журналіста Павла Шеремета. - Ред.), адже без мотиву, без нічого. Я з ним встиг поговорити - це правда, він шокований, без перебільшень. Дуже прошу юристів патріотів долучитися! Це схоже на цілеспрямовані репресії проти захисників України", - написав Ар'єв.

Сам Антоненко повідомив журналістам, що йому зачитали підозру, але він її не підписував, пише Інтерфакс-Україна.

"Я почув своє прізвище в організації вбивства, виготовленні вибухівки... Вказаний я, вказана пані Кузьменко - це судинний дитячий кардіохірур. Юлю Кузьменко я знаю, ми дружимо", - сказав він.

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета. Пізніше стало відомо, що у справі про вбивство Шеремета затримано сержанта ССО Андрія Антоненка та волонтера Юлію Кузьменко.

Зазначимо, що 9 грудня ветеран АТО Владислав Грищенко, якого підозрюють у замаху на вбивство в Івано-Франківській області, заявив: "Мені пропонували взяти на себе вбивство Шеремета".

Також журналістка Ольга Худецька повідомила, що ветеран АТО Іван Вакуленко мав фігурувати у справі про вбивство Шеремета, але після отримання повістки на допит його було знайдено мертвим за загадкових обставин.

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Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".