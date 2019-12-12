У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь (оновлено)

Про це йдеться на сторінках Кіяна і Дугарь у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Обшук у "Ріфмайстра" Андрія Антоненка. Затримано волонтера Юлію Кузьменко. Обшук у Петра Кіяна! Шиють справу про вбивство Шеремета", - повідомляє Тім Златкін.

"Підозра Андрію Антоненку і ще одній моїй подрузі Яні Дугарь: "Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування за принципом національної приналежності..." Нагадаю: крім Андрія та Яни затримали також Юлю Кузьменко... Трьох друзів за ОДИН день! Ну от що це за ПОВНА х.єта??? " - повідомив Назар Приходько, опублікувавши фото підозри Яні Дугарь.

Петро Кіян

Яна Дугарь











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Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета. Пізніше стало відомо, що у справі про вбивство Шеремета затримано сержанта ССО Андрія Антоненка та волонтера Юлію Кузьменко.

Зазначимо, що 9 грудня ветеран АТО Владислав Грищенко, якого підозрюють у замаху на вбивство в Івано-Франківській області, заявив: "Мені пропонували взяти на себе вбивство Шеремета".

Також журналістка Ольга Худецька повідомила, що ветеран АТО Іван Вакуленко мав фігурувати у справі про вбивство Шеремета, але після отримання повістки на допит його було знайдено мертвим за загадкових обставин.

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Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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