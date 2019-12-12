У пенітенціарній службі непропорційно велика кількість персоналу з низькими зарплатами, - заступник міністра юстиції Василик

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, причому кардинальні. Ми хотіли б оптимізувати склад керівників. Маємо намір вибрати гідних офіцерів, які знають свою роботу", - відповів Василик на запитання журналіста, чи будуть заміни в керівництві колоній.

Водночас він розповів про нюанси скорочення в’язниць.

"У нас дійсно непропорційно велике число персоналу на кількість засуджених. Загальна чисельність персоналу на 1 грудня 2019 становить – 33 732 посади, некомплект – 4652 посади. Останніми роками йде тенденція до скорочення числа засуджених, потрібно коригувати чисельність персоналу. При цьому потрібно розв'язувати питання поліпшення його соціального захисту, але передусім – збільшення грошового забезпечення", - сказав заступник міністра.

Він зауважив, що таким чином почнеться оптимізація, "адже зараз у системі непропорційно велика кількість персоналу з низькими зарплатами".

Читайте також: Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - глава Мін'юсту Малюська

"В таких умовах важко сформувати еліту, "кістяк" служби. Важливо підняти престиж служби. В системі повинні залишитися висококваліфіковані фахівці і, відповідно, повинні прийти ті, хто чітко усвідомлює суть і завдання професії", - сказав урядовець.

За його словами, велика роль на формування кадрового резерву та перепідготовки покладатиметься на відомчі навчальні заклади (короткострокові курси перепідготовки, вищу освіту та ін.).

"Ми їх посилимо, але і вимагатимемо від них результат. Таким чином залишимо кращих, які дійсно націлені працювати. Можемо навіть залучити людей із суміжних сфер. Хочемо зробити для них гідні умови і такі ж зарплати. Я хочу покласти край підбору персоналу до пенітенціарної сфери за залишковим принципом. Якщо в регіонах на 5-6 тис. грн зарплати хтось може прийти, то в Києві й інших містах-мільйонниках – ні", - наголосив Василик.