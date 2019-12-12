У справі про вбивство Шеремета відпрацьовувалося 4 версії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції Євген Коваль.

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Слідство висунуло 4 версії вбивства.

Перша: помилка в об'єкті злочину з огляду на те, що підірваний автомобіль належить Олені Притулі (керівниця сайту "УП"), а не Павлу Шеремету особисто.

Друга версія: побутові і міжособистісні конфліктні ситуації.

Третя версія: професійна діяльність Шеремета в Україні, Білорусі та Росії.

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Четверта версія: дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особи.

Після відпрацювання три перші версії не знайшли підтвердження. Слідство продовжило працювати за версією "дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особи".