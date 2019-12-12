У справі про вбивство Шеремета відпрацьовувалося 4 версії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції Євген Коваль.
Слідство висунуло 4 версії вбивства.
Перша: помилка в об'єкті злочину з огляду на те, що підірваний автомобіль належить Олені Притулі (керівниця сайту "УП"), а не Павлу Шеремету особисто.
Друга версія: побутові і міжособистісні конфліктні ситуації.
Третя версія: професійна діяльність Шеремета в Україні, Білорусі та Росії.
Четверта версія: дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особи.
Після відпрацювання три перші версії не знайшли підтвердження. Слідство продовжило працювати за версією "дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особи".