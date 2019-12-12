Закликав до війни: в Одесі СБУ розкрила антиукраїнського інтернет-агітатора

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На персональній сторінці російської соцмережі зловмисник пропагував ідеї агресивної війни і закликав до розв’язування воєнного конфлікту та інспірування ворожнечі на національному підгрунті.

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Під час обшуку за місцем проживання агітатора оперативники спецслужби виявили мобільні гаджети і комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.

Експерти підтвердили, що в оприлюднених зловмисником повідомленнях міститься пропаганда війни. У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 436 Кримінального кодексу України, слідчими СБУ зловмиснику здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу