Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.12.19 18:14

Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко

У процесі розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета слідчі залучили британського експерта Айлоеа Бірча, який також підтвердив, що вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко.

Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко

Про це повідомив на брифінгу за підсумками розслідування вбивства Павла Шеремета заступник начальника Національної поліції Євген Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами за висновком британського експерта Айлоеа Бірча, який є відомим експертом, що ідентифікує людей за ходою, закладали вибухівку під машину Павла Шеремета Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко.

Читайте також: "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета. ВIДЕО

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100