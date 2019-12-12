Крім тих, хто планував і підривав, потрібно дізнатися, хто був організатором убивства Шеремета, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

Він зазначив, що слідчі провели "титанічну роботу". Дуже мало людей вірили, що цей злочин розкриють.

Рябошапка підкреслив, що "це тільки перші кроки - встановлено тих, хто планував і підривав, але потрібно дізнатися хто є організатором цього злочину".

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Також генпрокурор зазначив, що на сьогодні між МВС і ГПУ може бути вперше прекрасне співробітництво і воно дає результати".

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.