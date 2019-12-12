Домовленості з Аваковим про збереження посади міністра за швидке розкриття справи Шеремета не було, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас серйозна справа - вбивство журналіста Павла Шеремета. І я хочу вам сказати, що не тільки я, а жодна порядна людина ніяких "домовленостей на кроки" не робить", - сказав Зеленський на брифінгу в МВС, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я не думаю, що зараз місце обговорювати політичні чутки, але дуже серйозно можу вам сказати, що у мене є одна домовленість: працювати чесно, а головне, комфортно. Інших немає. І не факт, що після цієї справи і ще низки завершених справ мені не захочеться попросити про відставку", - додав Аваков.

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Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Антоненко і подружжя Грищенків.

Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.