"Підверсія" убивства Шеремета пов'язана з його викриттям режиму Путіна, - Аваков

Про це заявив на брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У цій версії є кілька підверсій, як сказав начальник слідства. Наприклад, Шеремет писав книгу разом із Нємцовим (опозиційний російський політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви - ред.), Шеремет видавав кілька матеріалів, які викривали відповідний нинішній режим у сусідній державі. Тому це теж може бути версією, і це теж розглядається", - сказав Аваков.

Таким чином він відповів на запитання журналістів про "російський слід" у цьому злочині.

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Заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль зазначив, що було названо основні версії, але є ще низка підверсій, над якими слідство зараз працює. "На цьому етапі тривають активні слідства дії. Якщо буде додаткова інформація, ми обов'язково про неї повідомимо", - зазначив він.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

12 грудня за підозрою у вбивстві Шеремета було затримано 3 осіб: дитячий лікар і волонтер Юлія Кузьменко, сержант ССО, музикант Андрій Антоненко та учасниця АТО, нині - військовослужбовець за контрактом Яна Дугар.

За версією слідства, разом з ними вбивство готували подружжя ветеранів Владислав та Ірина (Пума) Грищенко.