Слідству у справі Шеремета чинився "системний опір". Той, хто це робив, можливо, стане фігурантом розслідування, - глава Нацполіції Клименко

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета в четвер у Києві.

Він зазначив, що слідство тривало щодо "латентного злочину", після якого пройшло вже три з половиною роки, що ускладнювало його розкриття.

Також він подякував журналістам, які передали слідству репортажі, "зняті в рамках журналістських розслідувань".

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"Упродовж слідства на певних етапах чинився системний опір. У нас є розуміння, хто це робив. Не виключаю, що в майбутньому деякі з цих осіб будуть фігурантами розслідування", - сказав Клименко.

"Ми дійсно не змогли розповісти вам більше, ніж ви почули. У наших матеріалах інформації занадто багато. Але з огляду на суспільний резонанс і те, що цей резонансний злочин перебуває на контролі керівництва держави, народу України, за погодженням зі слідчими ми змогли оприлюднити цю інформацію", - резюмував Клименко.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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