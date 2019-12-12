Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу з розслідування вбивства журналіста Шеремета в четвер у Києві заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко.
За його словами, озвучена в ході брифінгу інформація, зокрема, імена підозрюваних, була оприлюднена з дозволу слідчих. "Можливо, у когось є ще додаткові відомості, щоб допомогти слідству. Ми готові цю інформацію взяти до відома, гарантуємо безпеку цим громадянам та конфіденційність", - сказав Клименко.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Антоненко і подружжя Грищенків.
Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.