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12.12.19 21:11

Київрада викупить цех колишнього заводу "Більшовик", який знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу

Сьогодні на пленарному засіданні депутати Київради прийняли рішення, яке передбачає викуп цеху №5, що перебуває в приватній власності АТ "Перший Київський машинобудівний завод". Цех знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу.

Київрада викупить цех колишнього заводу "Більшовик", який знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Адреса нежитлової будівлі - проспект Перемоги, 49/2. Після викупу, корпус мають знести. Це необхідно для облаштування правоповоротного з'їзду (з проспекту Перемоги на вулицю Вадима Гетьмана) і лівоповоротного з'їзду (з вулиці Олександра Довженка на проспект Перемоги) в рамках реконструкції Шулявського шляхопроводу.

"Буде проведена професійна оцінка майна - будівлі, обладнання, упущеної вигоди тощо. І тільки тоді буде встановлена ​​викупна ціна об'єкта, яку власник майна може прийняти або оскаржити. Однак він має розуміти, що ця суспільна потреба є вимогою часу і розвитку міста", - зазначив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.

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