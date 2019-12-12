Київрада викупить цех колишнього заводу "Більшовик", який знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Адреса нежитлової будівлі - проспект Перемоги, 49/2. Після викупу, корпус мають знести. Це необхідно для облаштування правоповоротного з'їзду (з проспекту Перемоги на вулицю Вадима Гетьмана) і лівоповоротного з'їзду (з вулиці Олександра Довженка на проспект Перемоги) в рамках реконструкції Шулявського шляхопроводу.

"Буде проведена професійна оцінка майна - будівлі, обладнання, упущеної вигоди тощо. І тільки тоді буде встановлена ​​викупна ціна об'єкта, яку власник майна може прийняти або оскаржити. Однак він має розуміти, що ця суспільна потреба є вимогою часу і розвитку міста", - зазначив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.

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