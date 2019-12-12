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12.12.19 21:17

Хомчак призначив службове розслідування після слів полковника ЗСУ Ноздрачова про те, що "інтегруватися" легше з військовими РФ, ніж із "праворадикалами"

Генеральний штаб ЗСУ підкреслює, що висловлені полковником Олексієм Ноздрачовим ідеї про "інтеграцію" українських військовослужбовців з ворогом не є офіційною позицією Генштабу.

Хомчак призначив службове розслідування після слів полковника ЗСУ Ноздрачова про те, що "інтегруватися" легше з військовими РФ, ніж із "праворадикалами"

Повідомлення Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ розміщено на сторінці Генштабу в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Оціночні суб’єктивні судження, у тому числі політичного характеру, що висловлені сьогодні, 12 грудня, полковником Олексієм Ноздрачовим під час круглого столу в Національному інформаційному агентстві "Укрінформ" — не є позицією Генерального штабу та Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

У Генштабі підкреслюють, що начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов "не мав повноважень оприлюднювати будь-які заяви, що виходять за межі його службових обов’язків та компетенції очолюваного ним підрозділу".

"За даним фактом начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України призначено службове розслідування, про результати якого буде поінформовано додатково", - додали в Генштабі.

Хомчак призначив службове розслідування після слів полковника ЗСУ Ноздрачова про те, що інтегруватися легше з військовими РФ, ніж із праворадикалами 01

Раніше сьогодні полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив під час "круглого столу", що українські і російські військові, і навіть військові, які воюють в лавах НВФ "ДНР" і "ЛНР" здатні швидко "реінтегруватися", але цьому заважають "праворадикали".

Пізніше він зазначив на своїй сторінці в Facebook, що його слова нібито були вирвані з контексту і "перекручені".

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