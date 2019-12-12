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12.12.19 21:46

Ми готові до дуже серйозних компромісів, щоб забрати максимальну кількість наших людей, - Пристайко про підготовлюваний обмін

Україна готова погодитись на серйозні компроміси під час наступного обміну утримуваними особами, який має відбутися до кінця цього року, задля повернення максимальної кількості українців.

Ми готові до дуже серйозних компромісів, щоб забрати максимальну кількість наших людей, - Пристайко про підготовлюваний обмін

Про це заявивміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я не хочу називати ці цифри. Я знаю їх. Але я не хочу спеціально називати, тому що вони не такі прості, як минулий раз. Це не точні цифри. Теперішній обмін вимагає більш гнучкого підходу, і буде нерівна кількість людей. Це просто залежить від того, яка межа можливого переговорних команд", - наголосив Пристайко. При цьому міністр відзначив, що Україна готова до компромісів.

"Ми готові до дуже серйозних компромісів для того, щоби забрати максимальну кількість наших людей", - підкреслив Пристайко. Глава МЗС підтвердив, що новий обмін утримуваними особами, який планується узгодити в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, передбачається здійснити до кінця поточного року. Цей процес обміну він назвав "більш чутливим".

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Пристайко сказав, що українська сторона намагалася врахувати і внести до списків на обмін усіх відомих осіб, які позбавлені волі. "Ми говоримо про тих, що знаходяться на території Криму, і Росії, і за межами лінії дотику", - уточнив міністр. За його словами, ці українці умовно поділені на три категорії, але "для нас це велика частина всіх погоджених прізвищ".

Крім того, міністр додав, що є частина людей, які не включені у ці списки на обмін, і вони вважаються зниклими безвісти.

"Поки місія Червоного Хреста не прибуде на ту сторону, не перевірить і не доведе, чи ці люди живі, чи ні, до цього часу у нас буде зберігатися відчуття, що ми когось забули, про когось ще не згадали і хтось ще має бути забраний і обміняний", - додав глава МЗС. Він зазначив, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста наступного тижня спробують потрапити на окуповану частину Донбасу, щоби з’ясувати долю зниклих безвісти осіб та відвідати "кожного затриманого і утримуваного там".

Нагадуємо, в комюніке за результатами саміту в "нормандському форматі" вказано, що лідери України, Німеччини, Франції та РФ заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". Президент України Володимир Зеленський після завершення "нормандського саміту" заявив про погодження обміну, в рамках якого звільнять 72 українських заручників із ОРДЛО.

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