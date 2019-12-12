Ми готові до дуже серйозних компромісів, щоб забрати максимальну кількість наших людей, - Пристайко про підготовлюваний обмін

Про це заявивміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я не хочу називати ці цифри. Я знаю їх. Але я не хочу спеціально називати, тому що вони не такі прості, як минулий раз. Це не точні цифри. Теперішній обмін вимагає більш гнучкого підходу, і буде нерівна кількість людей. Це просто залежить від того, яка межа можливого переговорних команд", - наголосив Пристайко. При цьому міністр відзначив, що Україна готова до компромісів.

"Ми готові до дуже серйозних компромісів для того, щоби забрати максимальну кількість наших людей", - підкреслив Пристайко. Глава МЗС підтвердив, що новий обмін утримуваними особами, який планується узгодити в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, передбачається здійснити до кінця поточного року. Цей процес обміну він назвав "більш чутливим".

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Пристайко сказав, що українська сторона намагалася врахувати і внести до списків на обмін усіх відомих осіб, які позбавлені волі. "Ми говоримо про тих, що знаходяться на території Криму, і Росії, і за межами лінії дотику", - уточнив міністр. За його словами, ці українці умовно поділені на три категорії, але "для нас це велика частина всіх погоджених прізвищ".

Крім того, міністр додав, що є частина людей, які не включені у ці списки на обмін, і вони вважаються зниклими безвісти.

"Поки місія Червоного Хреста не прибуде на ту сторону, не перевірить і не доведе, чи ці люди живі, чи ні, до цього часу у нас буде зберігатися відчуття, що ми когось забули, про когось ще не згадали і хтось ще має бути забраний і обміняний", - додав глава МЗС. Він зазначив, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста наступного тижня спробують потрапити на окуповану частину Донбасу, щоби з’ясувати долю зниклих безвісти осіб та відвідати "кожного затриманого і утримуваного там".

Нагадуємо, в комюніке за результатами саміту в "нормандському форматі" вказано, що лідери України, Німеччини, Франції та РФ заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". Президент України Володимир Зеленський після завершення "нормандського саміту" заявив про погодження обміну, в рамках якого звільнять 72 українських заручників із ОРДЛО.