Росія поки не зрозуміла, що є "червоні лінії", які Україна ніколи не перейде, - Пристайко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я не думаю, що Росія зрозуміла, що є "червоні лінії", які Україна ніколи не перейде. Я думаю, що російська сторона намагається це зрозуміти зараз, і це процес. Тому що, якби вона зрозуміла, то і риторика розмов, і результати були б трохи іншими. На нинішній момент те, що я спостерігаю, що російська сторона залишається на тих самих позиціях, які я бачив всі, умовно, п'ять із половиною років", - зазначив Пристайко.

За його словами, в Україні сподівалися, що "російська сторона зрозуміє цивілізований тиск, до якого вдалися Європейський Союз і наші партнери", а саме - санкційний тиск. "Очевидно, що російська сторона поки на сьогодні демонструє, що політичних змін вона не очікує. Тобто, вона не готова до цих змін", - вважає міністр.

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