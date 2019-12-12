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12.12.19 22:21

Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Ветеран АТО Олена Самбул (Маруся Звіробій) заявила, що якщо волонтера, військового медика Юлію Кузьменко (позивний "Ліса"), підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, судитимуть, вона виступить на її захист.

маруся,звиробий

Про це Звіробій заявила в ефірі "5 каналу", коментуючи оприлюднений Національною поліцією аудіозапис, на якому Кузьменко обговорює можливість замаху на Звіробій або викрадення її дітей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нехай розбираються адвокати, поліція... Але навіть якщо цю "Лісу" посадять, я до неї на суд теж прийду її витягувати. Що зробиш? Єдність - вона така", - заявила Звіробій.

Вона зазначила, що не вірить у правдивість представлених на брифінгу з розслідування справи Шеремета доказів і експертиз.

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"Я тільки "Пуму" (Інна Грищенко - ред.) упізнала. Знаю її з 2014-го року. І характер її знаю. Мені не сподобалося, коли сказали, що вона "лідер". Гиркнула на чоловіка, і це означає, що вона винна? Це маячня якась. Характер - це не показник. Якщо я попереджаю президента, що його можуть підірвати, це ще не означає, що я його хочу підірвати... Одначе ж мені це "ліплять". Після цього звідки у мене може бути довіра до правоохоронців, до їхніх методів і експертиз? Тому я не дуже довіряю всьому, що я побачила і почула", - заявила Звіробій.

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