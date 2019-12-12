Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.12.19 22:56

Зеленський у рамках саміту ГУАМ провів зустріч із прем'єрами Грузії і Молдови і віце-прем'єром Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією, прем’єр-міністром Республіки Молдова Йоном Кіку та віце-прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Ахмедовим.

Зеленський у рамках саміту ГУАМ провів зустріч із прем'єрами Грузії і Молдови і віце-прем'єром Азербайджану

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський привітав активізацію співпраці України, Азербайджану, Грузії та Молдови в рамках ГУАМ і проведення щорічного засідання на рівні глав урядів.

"Нас об’єднує прагнення до безпеки та стабільності в регіоні, економічного розвитку, зростання інвестицій, розбудови інфраструктури та культурного обміну між нашими людьми", – сказав президент України під час зустрічі.

Сторони обговорили низку спільних економічних та інфраструктурних проектів. Було наголошено на важливості розробки перспективних транспортних маршрутів, зокрема для здійснення мультимодальних перевезень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глави урядів Грузії, Молдови та Азербайджану приїдуть до Києва на саміт ГУАМ, - Кабмін

Зеленський також запропонував продовжити процес імплементації спрощених процедур перетину кордону громадянами країн – членів ГУАМ, зокрема з використанням внутрішніх паспортів формату ID-карток.

"Учасники ГУАМ погодилися з необхідністю здійснення конкретних кроків для розширення потенціалу організації, покращення внутрішньої комунікації ГУАМ і популяризації об’єднання", - зазначається в повідомленні.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100