Зеленський підтвердив, що потиснув руку Путіну на переговорах у Парижі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Право на владу" на 1+1.

"Ми упродовж восьми годин дивилися один одному в очі з Володимиром Путіним. Я відчував підтримку з боку Німеччини, пані Ангели Меркель, і з боку Франції - Емманюеля Макрона. Що стосується президента РФ Володимира Путіна, я зрозумів багато. Я точно зрозумів, що у нас почався діалог, ми можемо домовлятися", - сказав він в ефірі програми Право на владу.

Зеленський додав, що такий контакт був потрібен для виконання найважливіших завдань для України.

"Питання було - а ти будеш з ним вітатися? Ну, а як інакше? Я мав сказати: Гей, повертай моряків? Якщо ми мусимо домовлятися, якщо нам повернуть Донбас. Я готовий десять разів потиснути руку, якщо повернуть Крим", - сказав український президент.

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