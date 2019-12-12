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12.12.19 23:25

Найскладнішим на переговорах у Парижі було питання повернення контролю над кордоном, - Зеленський

На переговорах у рамках нормандського саміту в Парижі найскладнішим було питання повернення Україні контролю над кордоном із РФ.

Найскладнішим на переговорах у Парижі було питання повернення контролю над кордоном, - Зеленський

Про це президент сказав в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Найскладніше питання - передача кордону під контроль України. Це слабке місце мінських угод. Ми підписали, що нам передають під контроль наш кордон тільки після виборів на тимчасово окупованих територіях.

Ми дуже багато часу виділили на це питання, дуже детально про це говорили, у нас різні позиції з президентом РФ. Мені сподобалося, що ми почали про це говорити, ми домовилися, що продовжимо про це говорити і детальніше, з різними варіантами на наступній зустрічі", - розповів Зеленський.

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