Зеленський анонсував підвищення пенсій: "Ми придумали дуже цікаву стратегію"

Про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми придумали дуже цікаву стратегію щодо підвищення пенсій для людей за віком. Тобто спочатку ми готові дуже, це правда, це люди відчуватимуть... спочатку ми підвищимо дуже - від 400 до 1000-1100 гривень пенсіонерам, яким 80+", - сказав Зеленський.

За його словами, на підвищення пенсій у 2020 році планується виділити 13 млрд гривень.

Президент зазначив, що після підвищення пенсій 80-річним і літнім людям буде підвищення для пенсіонерів 75+, далі - 70+ років і так далі.

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"Підвищити пенсії всім не можемо, тому що 12 млн пенсіонерів. Відразу не можемо, тобто ми їх розбили на такі критерії", - додав Зеленський.