"Якщо буде "стіна", то це інша держава, яку ми ніколи, ви розумієте, не визнаємо, ніколи", - Зеленський про Донбас

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданнях РНБО України ми затвердили п'ять планів реінтеграції Донбасу і повернення наших територій. Один із цих планів - це, як ви сказали, план "Б". Для мене це не план "Б", це план "остання буква". Це останній план. Я поки що дуже не хотів би, щоб ми застосували саме цей план", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що так звана "стіна" вже є, а Україні потрібно вирішувати, як повернути людей, їхню ментальність, їхнє мислення, їхнє розуміння, що вони українці. "У нас зараз "жива стіна", гинуть люди, вона в нас є. Але для мене особисто це не варіант", - заявив він.

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При цьому президент України наголосив, що знову п'ять років чекати, стріляти і втрачати українців він і його команда не збираються.

"Якщо буде "стіна", то це інша держава, яку ми ніколи, ви розумієте, не визнаємо, ніколи", - вважає він.

Зеленський зазначив, що були детально опрацьовані всі плани на випадок різних сценаріїв розвитку ситуації. "Ми розуміємо, що якщо "стіна", нам потрібно буде створити всі умови для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, які відчувають себе дійсно українцями, щоб вони приїхали до нас. Тому що за "стіною" тоді буде інша навіть не держава, це щось інше, скажімо так, місцевість, де будуть тільки бойовики", - зазначив він.

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