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13.12.19 07:36

Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб

Російська Федерація знову не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до ухваленого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "Нормандської четвірки" у Франції. 12 грудня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Фіксувався також вогонь із гармат БМП.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

- біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Павлополя - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Широкиного - з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

- біля Південного - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Кримського - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського - з РПГ, СПГ і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 12 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь неподалік Мар'їнки. Втрат з української сторони не було.

Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб 01

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