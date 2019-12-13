"Шукаємо компроміс": Аваков пояснив, яким може бути варіант спільних патрулів в ОРДЛО у перехідний період

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.

"Усім не подобається "формула Штайнмаєра", але в цій частині вона мені дуже подобається. Ми виходимо з того, що виборів не буде, поки не будуть розпущені всі незаконні формування. Вибори можуть відбуватися лише під українським прапором, з ЦВК і всіма державними органами України. З іншого боку, в Мінських угодах записано "народна міліція", якої ніде не існує в нашому законодавчому полі. І потрібно це питання якось вирішувати. Зараз існує "народна міліція ЛНР" і "народна міліція ДНР", але вони ж мають бути розпущені. І ми знову шукаємо компроміс", - сказав він

Аваков зазначив, що Україна готова, як тільки буде укладено дипломатами адекватну угоду, своїми поліцейськими силами зайти і забезпечувати порядок.

"І ідея була така, що ми заходимо своїми поліцейськими силами, наприклад, патруль із п'яти осіб: двоє - з Національної поліції України, одна людина - зі спеціальної поліцейської місії ОБСЄ, і двоє представників територіальних громад, в яких відбуваються вибори", - зазначив він.

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Глава МВС зауважив, що такий варіант узято, зокрема, з досвіду світових конфліктів.

"Така ситуація була в Хорватії. Це перехідний період такої спеціальної складної поліцейської місії. Він триває недовго, він надзвичайно важкий для самих поліцейських, він може спричинити гігантські конфлікти всередині і навіть жертви, тому що сутички все одно виникають. Але, мабуть, іншого шляху немає , і це найбільш мінімальний обсяг складнощів, які ми можемо отримати, відновлюючи свій суверенітет", - вважає він.