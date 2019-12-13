Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель

Про це за підсумками першого дня роботи саміту лідерів ЄС заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"У нас також була можливість, що стосується Росії та України, вислухати дискусію, представлену після зустрічі нормандського формату, яку в Парижі провели Емманюель Макрон та Ангела Меркель. Це була можливість обміну інформацією щодо ситуації в регіоні, і це була можливість, як ви, звичайно, знаєте, ухвалити рішення про продовження санкцій на ще пів року, враховуючи той факт, що ми вважаємо, що імплементація Мінських угод залишається для нас надзвичайно важливим моментом", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз не має підстав для ослаблення санкцій проти РФ, - віцепрем'єр Кулеба

"Це пункт, щодо якого ми й надалі будемо дуже уважні та дуже активні в майбутньому", - додав Мішель.

Рішення ще має затвердити Рада ЄС.