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13.12.19 09:32

Мій чоловік загинув під Іловайськом не для того, щоб я амністувала його вбивць, - нардепка від СН Вагнер про те, чому не підтримала закон про спецстатус Донбасу

Народна депутатка, член фракції "Слуга народу" Вікторія Вагнер повідомила, що утрималася під час голосування за законопроєкт "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", так званий закон "Про ОРДЛО".

Мій чоловік загинув під Іловайськом не для того, щоб я амністувала його вбивць, - нардепка від СН Вагнер про те, чому не підтримала закон про спецстатус Донбасу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Цим законом передбачена амністія особам, що вбивали та катували українських військовослужбовців та українських громадян. Цим законом дозволяється створення загонів "народної міліції", що по-перше суперечить Конституції, а по-друге, фактично легалізує незаконні збройні формування", - написала вона, додавши, що як народний депутат складала присягу, де зобов'язувалася неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

"Крім того, мій чоловік, Владислав Ковальов, і його побратими загинули в бою під час прориву Іловайського оточення не для того, щоб я, в українському парламенті, амністувала їхніх убивць", - додала Вагнер.

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Як повідомлялося раніше, 12 грудня, Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська і терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України і агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - були поранені, 300 - потрапили в полон.

Мій чоловік загинув під Іловайськом не для того, щоб я амністувала його вбивць, - нардепка від СН Вагнер про те, чому не підтримала закон про спецстатус Донбасу 01

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