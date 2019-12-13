Мій чоловік загинув під Іловайськом не для того, щоб я амністувала його вбивць, - нардепка від СН Вагнер про те, чому не підтримала закон про спецстатус Донбасу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Цим законом передбачена амністія особам, що вбивали та катували українських військовослужбовців та українських громадян. Цим законом дозволяється створення загонів "народної міліції", що по-перше суперечить Конституції, а по-друге, фактично легалізує незаконні збройні формування", - написала вона, додавши, що як народний депутат складала присягу, де зобов'язувалася неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

"Крім того, мій чоловік, Владислав Ковальов, і його побратими загинули в бою під час прориву Іловайського оточення не для того, щоб я, в українському парламенті, амністувала їхніх убивць", - додала Вагнер.

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Як повідомлялося раніше, 12 грудня, Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська і терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України і агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - були поранені, 300 - потрапили в полон.