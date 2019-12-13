Зеленський подав у Раду законопроєкт, що спрощує отримання громадянства України деякими категоріями іноземців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Як зазначається, законопроєкт має на меті актуалізувати окремі положення законодавства щодо набуття та припинення громадянства України й унормувати питання, що визначають підстави, за наявності яких не допускається набуття особою громадянства України.

Проєкт закону передбачає звільнення визначених категорій осіб від обов’язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України за умови складення ними присяги громадянина України.

Документ пропонує звільняти від обов’язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України осіб, які проходять (проходили) військову службу за контрактом у ЗСУ, допомагали у забезпеченні національної безпеки та оборони, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

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Також передбачається звільнення від обов’язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство осіб, які є громадянами держави-агресора або держави-окупанта та зазнали у своїй країні переслідувань, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

Крім того, проєкт закону пропонує розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням; скоротити перелік незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства; переглянути підстави для втрати громадянства України; уточнити підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства тощо.

Законопроєктом також пропонується внести зміни до низки законів України, передбачивши подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують бути прийнятими на державну службу, на службу до органів місцевого самоврядування, службу в правоохоронних органах тощо.

Нагадаємо, 13 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким розширив перелік документів-підстав для набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у зміцненні національної безпеки і оборони України, а також громадянами РФ, яких переслідують на батьківщині.