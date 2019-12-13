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13.12.19 10:06

Зеленський: звільнення полонених з РФ і окупованого Криму вирішуватиметься після повернення заручників з ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання звільнення українців, які незаконно утримуються в Росії та в окупованому Криму, вирішуватиметься після повернення в Україну заручників з ОРДЛО.

Зеленський: звільнення полонених з РФ і окупованого Криму вирішуватиметься після повернення заручників з ОРДЛО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Ми проговорили з президентом Російської Федерації (під час саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі. - Ред.), що нам потрібно вирішити питання з громадянами України, які перебувають на території Росії та на території окупованого Криму. Це буде інший трек. Я думаю, що ми його обговорюватимемо після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених", - заявив він.

Президент України нагадав, що питання обміну, в межах якого Україні мають повернутись українські заручники з ОРДЛО має обговорюватись під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня.

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