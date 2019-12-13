Поліція обшукала будинок волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

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"Євген Акастьолов під час Революції Гідності був заступником командира Першої сотні, Наталя досі опікується пораненими бійцями у шпиталях. У їхню квартиру на лівому березі Києва поліція прийшла пізно вночі. Обшук тривав до п'ятої ранку. Вилучили флешки, жорсткі диски, непрацюючі комп'ютери і зареєстрований мисливський карабін", - пише видання.

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Видання пов'язує цей обшук зі справою про вбивство журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.

Фото квартири Акастьолових після обшуку.

Пізніше самі волонтери повідомили, що обшуки пов'язані зі справою про вбивство Шеремета.

Водночас, за даними сторінки Акастьолова, в день убивства Шеремета він розміщував фото з геотегом в Івано-Франківській області.







12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".