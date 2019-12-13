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13.12.19 10:31

У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ІНФОГРАФІКА

У 2020 році Збройні сили України матимуть найбільший за всю історію оборонний бюджет - 245,8 млрд грн, що становить 5,45% ВВП.

У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Міноборони Андрій Загороднюк.

"Учора Президент В. Зеленський підписав закон про Держбюджет-2020. А це означає, що ми маємо найбільший за всю історію існування України оборонний бюджет", - написав він.

Також Загороднюк нагадав ключові моменти Бюджету-2020:

- на оборону і нацбезпеку виділяється 245,8 млрд грн (5,45% ВВП, це відповідає вимогам документів стратегічного планування)
- якщо порівнювати з 2019 роком (212,0 млрд грн), то нинішній бюджет на 16% більше (на 33,8 млрд грн)
- при цьому 136,5 млрд йде на оборону, 109,3 млрд грн - на безпеку
- суто Міноборони отримує 125,1 млрд грн.

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"У руках Міноборони - серйозний фінансовий інструментарій. І ми прагнемо його використати максимально ефективно", - додав глава Міноборони.

У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк 01

У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк 02

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