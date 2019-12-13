Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено)

Про це повідомив її адвокат Влад Добош, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки-но зателефонували з Печерського суду. Суддя Вовк призначив розгляд клопотання на 9:45 тобто через 25 хвилин. Це при тому що мені ще навіть не вручено клопотання про обрання запобіжного заходу Юлії Кузьменко", - повідомив він

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"Клопотання ще мені не вручено. З хвилини на хвилину отримаю, після чого 3 години перерва, для ознайомлення з матеріалами клопотання. Потім почнеться судове засідання! Тобто близько 13 години", - пізніше повідомив адвокат.

"Приходьте на 13:00 до Печерського суду на вулиці Володимирській на суд щодо Яни Дугарь. Ми з Оксаною Корчинською і адвокатами вже тут, наразі нам ще надали побачення", - повідомила нардепка від ЄС Яна Зінкевич.

"Печерський суд об 11:00 почне обирати запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненку", - розповіли в прокуратурі.











