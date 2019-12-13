Верховний Суд Великої Британії відклав рішення у справі про $3 млрд хабаря Путіна Януковичу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"За результатами слухання судді повідомили, що ухвалення рішення відкладається на більш пізню дату. Результати остаточної апеляції щодо заяви Росії про винесення рішення у порядку спрощеного провадження будуть оголошені після проголошення Верховним Судом свого рішення, що станеться, імовірно, у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Росія, не бажаючи піддавати свої дії щодо України ретельному публічному розгляду у справедливому та неупередженому англійському суді та відхиливши пропозицію України погодитись на розгляд всіх засадничих питань міжнародного права, що існують між двома державами, у Міжнародному суді ООН, оскаржила вищезазначене рішення Апеляційного Суду до Верховного Суду. Україна рішуче заперечує проти аргументів апеляції Росії та, своєю чергою, оскаржує деякі аспекти рішення Апеляційного Суду.

Слухання стосовно остаточної апеляції у Верховному Суді тривало чотири дні, що свідчить про важливість цієї справи та її складність із юридичної точки зору. Команда юридичних радників України представила сильні правові аргументи та свою позицію перед поважною колегією у складі п'яти суддів Верховного Суду.

"Судовий процес в Англії було розпочато за вказівкою Росії з метою реалізації більш масштабної стратегії зі здійснення Росією незаконної та протиправної агресії проти України. Україна підтверджує свій намір рішуче протистояти цьому прояву агресії з боку Росії", - підсумували в Мінфіні.

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Нагадаємо, Апеляційний суд Англії 14 вересня 2018 року оголосив рішення за скаргою України на постанову Високого суду Лондона, за яким українська сторона повинна задовольнити вимоги Росії та оплатити останню шану за єврооблігаціями на три мільярди доларів - так званий "борг Януковича". Апеляційний суд погодився з аргументом України, що випуск єврооблігацій був здійснений під тиском РФ, і цей аргумент не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу.

Тоді Мінфін України повідомляв, що рішення Апеляційного суду Англії повернути справу стосовно "боргу Януковича" до суду першої інстанції дасть можливість Україні представити свій захист у повному обсязі, і є видатною перемогою нашої держави.

У листопаді 2018 року стало відомо, що компанія The Law Debenture Trust, що представляє інтереси Росії, подала до Верховного Суду Великої Британії апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії. Ця апеляція має бути розглянута в грудні 2019 року.

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд - сам випуск та $75 млн - останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних з комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

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17 лютого 2016 року Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись з наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями. Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненої за незвичайних умов.

Водночас у рішенні суду зазначалося, що деякі визначення, які містяться в ньому, потребують уточнення, є багато важливих питань, з якими суд повинен розібратися.