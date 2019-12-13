"Готовий працювати разом на благо наших народів", - Зеленський привітав Джонсона з перемогою на виборах

"Щиро вітаю Бориса Джонсона з перемогою! У цей ключовий період для Великої Британії ми бажаємо благополуччя нашим британським друзям і союзникам. Готовий працювати разом на благо наших народів, а також миру та процвітання у Європі", - написав Зеленський у своєму акаунті у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Раніше результати опитувань, проведених на виходах з виборчих дільниць, засвідчили, що правляча Консервативна партія Великої Британії змогла забезпечити собі більшість у Палаті громад за підсумками виборів.

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Згідно з даними, оприлюдненими телеканалом Sky News, торі отримують 368 місць, Лейбористська партія Джеремі Корбіна - 191 місце. Шотландська національна партія може розраховувати на 55 місць, "Ліберальні демократи" - на 13. "Зелені" можуть отримати лише одне місце, решта 22 місця розподіляться між іншими партіями, які брали участь у виборах.

Для отримання більшості консерваторам було необхідно отримати щонайменше 326 місць у 650-місній нижній палаті британського парламенту.

У четвер у Великій Британії відбулися дострокові парламентські вибори.