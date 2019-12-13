"Характеризується позитивно", - Командування ССО про підозрюваного в справі щодо вбивства Шеремета ветерана АТО Антоненка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Командування повідомило на своїй сторінці в мережі Facebook.

"З приводу затримання сержанта Антоненка Андрія, якого підозрюють у скоєнні злочину. Антоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом у лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, в Командуванні ССО - з червня 2019 року. За час проходження служби характеризується позитивно", - йдеться в повідомленні.

У ССО зазначили, що готові сприяти проведенню об'єктивного розслідування і надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський райсуд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід волонтерці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета, - адвокат Добош

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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