"Маржу Холодова" скасують: уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов та найбільші тютюнові компанії України 12 грудня 2019 р. підписали Меморандум про взаєморозуміння стосовно прозорого та передбаченого регулювання розвитку тютюнової промисловості. Відповідний проєкт Меморандуму було погоджено днем раніше на засіданні Уряду, і Тимофія Милованова було уповноважено на його підписання з боку Кабінету Міністрів України, передає УНІАН

Про це першим повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який є автором проекту постанови Верховної Ради України про скасування "Маржі Холодова". В рамках Меморандуму сторони домовилися про "передбачувану, прозору і стабільну модель оподаткування у тютюновій промисловості", боротьбу з контрабандою і розширення конкуренції на тютюновому ринку. Європейська Бізнес Асоціація привітала прийняття даного Меморандуму і висловила сподівання, що усі домовленості, заявлені у ньому, будуть виконані. Не випадково серед основних цілей Меморандуму зазначено "сприяння просуванню і збереженню прозорої моделі функціонування ринку тютюнових виробів, забезпеченню ціноутворення на конкурентній основі та відповідно до принципів ринкової економіки". Справа в тому, що 4 жовтня парламент прийняв в цілому законопроект №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів. І хоча тема даного законопроекту абсолютно не стосувалася тютюнової галузі, напередодні депутати-члени профільного Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики внесли поправку №8, яка запровадила фіксовану маржу – 7% прибутковості при продажі сигарет оптовим компаніям і 13% - роздрібним, що може подвоїти доходи тютюнового оптовика-монополіста "Тедіс Україна".



Як раніше повідомлялося, ця поправка імовірно була прийнята в інтересах заступника голови даного парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу кіосків із продажу сигарет. Проти поправки виступила Європейська Бізнес Асоціація та Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України. - Ця поправка була внесена нашвидкуруч, з порушенням вимог ст. 116 Регламенту і вона ніяк не пов’язана зі змістом законопроекту. Поправка суперечить вимогам Світової торгової організації і міжнародним принципам ціноутворення і регулювання тютюнових виробів – заявив глава Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Леонід Козаченко у офіційному листі до Президента України, голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра України. За прогнозами Ради підприємців, введення в дію цієї поправки призвело б до підвищення цін на сигарети на 18% (в середньому на 7 грн. за пачку) вже в найближчі тижні. Через згадану поправку BritishAmerican Tobacco у листопаді 2019 р. зупинила виробництво сигарет на заводі в Прилуках, відкликала 25 млн. попередньо замовлених акцизних марок на суму більше 505 млн. грн. Japan Tobacco Internationalвідкликала близько 16 млн. акцизних марок на 350 млн. грн. А Philip Morris Ukraine заявила про суттєве скорочення виробництва сигарет вже в листопаді, що могло призвести до скорочення на 32% платежів компанії по тютюновому акцизу. Лише термінове втручання в ситуацію Президента України, а надалі – і Кабінету Міністрів України дозволили відвернути повномасштабну кризу і на ринку тютюнових виробів, і в доходах державного бюджету. Адже усі три згадані компанії входять до ТОП-10 найбільших платників податків України. Після розслідування журналістів "Схем" про зв'язок депутата Холодова з тютюновим бізнесом і лобіювання поправки №8 в своїх інтересах, 4 грудня 2019 р. Національне антикорупційне бюро України відкрило справу проти Андрія Холодова за фактом можливого вчинення кримінального злочину, передбаченого статтями 15 і 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.



