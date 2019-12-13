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13.12.19 11:53

У навчальному центрі на Львівщині створили унікальну смугу перешкод для тренування розвідників. ФОТОрепортаж

У навчальному центрі Національної Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного протягом року побудовано сучасну "Смугу перешкод підрозділів розвідки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Міноборони.

За оцінками іноземних експертів, які постійно перебувають на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, ця смуга є однією з найдовших та найскладніших у Східній і Центральній Європі, аналогів якій немає в європейських арміях. Її створювали на основі вимог українських розвідників, які пройшли загартування в АТО/ООС.

"Наша смуга складається з 26 різних перешкод, - розповів майор Анатолій Кухар. - Весь комплекс вимагає від розвідника не тільки витривалості і сили. Тут потрібно мати потужний командний дух, щоб перемогти свої страхи".

У навчальному центрі на Львівщині створили унікальну смугу перешкод для тренування розвідників 01

Як повідомляється, смуга починається імітацією десантування "по-штурмовому" з гелікоптера. А далі кожну з перешкод можна модифікувати на розсуд інструктора. Тобто створювати розтяжки, мінні поля чи навіть засідки.

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"Військові розвідники з країн НАТО, які були на наших тренуваннях, висловили щире захоплення, - продовжив Кухар. – Більше того, ведуться перемовини, що підготовка іноземних спеціалістів проходитиме і тут".

У навчальному центрі на Львівщині створили унікальну смугу перешкод для тренування розвідників 02

Нормативів чи норм проходження такої смуги перешкод немає. Саме тому підрозділи, що тренуються і навчаються тут, наразі в буквальному розумінні відпрацьовують новітні стандарти, за якими готуватимуть українських та, можливо, й іноземних розвідників. На створення цієї унікальної смуги перешкод держава витратила 1,6 млн грн.

У навчальному центрі на Львівщині створили унікальну смугу перешкод для тренування розвідників 03

Нагадаємо, що цей навчальний центр сформовано у 2014-му, коли наші Збройні Сили відчутно потребували фахівців різних військових спеціальностей. І зі своїм завданням інструктори впоралися. За роки війни тут підготовлено понад 130 тис. військових фахівців. Можливості центру дадуть можливість готувати як спеціалістів з нуля, так і проводити перепідготовку або покращення фаху вже діючих військових спеціалістів.

У навчальному центрі на Львівщині створили унікальну смугу перешкод для тренування розвідників 04

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