Лікарі штучно стимулюють пологи, щоб діти не народжувалися у вихідні, - Дубілет. ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, досліджуючи дані про народжуваність в Україні, з'ясувалося, що діти народжуються значно частіше в будні.

"Якщо в радянські часи шанси народитися в будь-який день тижня були приблизно однаковими, то зараз відсоток у вихідні різко скоротився. Наприклад, якщо ви народилися після 1990 року, ймовірність народитися у вівторок на 50% вище, ніж у неділю!" - зазначив Дубілет.

Як пояснюють експерти, лікарі часто штучно стимулюють пологи так, щоб вони не відбулися у вихідні. Піки у вівторок пояснюються тим, що на цей день частіше призначають кесарів розтин.



"Чому ця статистика лякає? Як мені пояснили фахівці, будь-яке штучне стимулювання більш ранніх пологів - це не дуже добре для здоров'я. Найімовірніше, медичні рішення в наших пологових будинках ухвалюють не завжди в кращих інтересах дитини, а з якихось інших міркувань" , - підсумував Дубілет.

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