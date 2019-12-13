"Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила нардепка від ЄС Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Службова характеристика Яни Дугарь із 66 госпіталю, в якому вона служила на момент вбивства Шеремета. Характеристика, звісно ж, позитивна і особливо звертаю увагу на те, що з 03.06 по 28.07 вона перебувала на посаді операційної сестри (вбивство було 20 липня)", - розповіла нардепка.

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"За час проходження служби зарекомендувала себе виключно як грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - йдеться в характеристиці.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".