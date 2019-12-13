Фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів може почати роботу в 2021 році, - заступник голови Мін'юсту Банчук

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник міністра юстиції Олександр Банчук.

На парламентських слуханнях за результатами виконання Національної стратегії з прав людини стало відомо про плани створення фонду відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів.

"Ми розраховуємо, що в середньому щороку такі виплати отримуватимуть від 10 до 20 тисяч потерпілих від насильницьких злочинів. Якщо людина загинула, то звернутися по компенсацію зможе хтось із її родичів. За надходженнями такий фонд становитиме приблизно 200-300 млн грн на рік. Це мінімальні прорахунки, які робили наші фахівці разом з представниками Консультативної місії Європейського Союзу", - заявив Банчук.

За його словами, законопроєкт не фіксує суму виплат, цим питанням займеться Кабмін.

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"Ми лише прописуємо, куди людині потрібно звернутися і як правильно це зробити, а також терміни розгляду заяв і здійснення виплат", - додав заступник голови Мін'юсту.

Він зазначив, що фонд допомоги потерпілим від насильницьких злочинів мають створити, щоб людина не чекала, поки знайдуть винного, поки ухвалять вирок. Це означає, що як тільки стався факт протиправного діяння, є підтвердження, що завдано збитків, особа або її родичі звертаються до відповідних органів, які представлятимуть фонд, і одразу отримують кошти.

"Людині треба відновлювати стан свого здоров’я, а не чекати, поки поліція закінчить розслідування, а суд розгляне справу", - підкреслив він.

Банчук заявив, що для отримання допомоги потрібно надати тільки довідку від судово-медичного експерта і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За його словами, в законопроєкті прописали, що фонд почне працювати в 2021 році.

Планується, що фонд буде наповнюватися за рахунок надходжень від штрафів у кримінальних та адміністративних справах. Або ж судового збору в кримінальному провадженні для осіб, визнаних винними.

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