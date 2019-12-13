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13.12.19 12:49

У 2020 році на пільги і субсидії з послуг ЖКГ передбачено понад 47,5 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Музиченко

У державному бюджеті на 2020 рік буде передбачена аналогічна з 2019 роком сума на субсидії і пільги для громадян на оплату комунальних послуг у більш ніж 47,5 млрд грн.

У 2020 році на пільги і субсидії з послуг ЖКГ передбачено понад 47,5 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Музиченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

"На наступний рік передбачена аналогічна з 2019 роком сума на рівні трохи більше 47,5 мільярдів гривень. Цього також абсолютно достатньо для того, щоб забезпечити в повному обсязі фінансування пільг і субсидій на послуги ЖКГ", - заявив Музиченко в п'ятницю під час брифінгу на тему державної підтримки у сфері оплати комунальних послуг.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік". 11 грудня Президент України Володимир Зеленський його підписав.

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