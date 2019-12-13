Бажання однієї України замало, РФ має виконати свою частину роботи, - глава МЗС Німеччини Маас про припинення війни на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, доповідаючи в Бундестазі про результати саміту "нормандської четвірки".

"Усім причетним ясно, про що йдеться, і це виходить за межі східної України та України. Мир в Україні відіграє важливу роль також у відносинах Європи з Росією. Ці відносини покращаться лише за умови остаточного виконання Мінських домовленостей та відновлення суверенітету України", - заявив міністр.

Він поінформував депутатів про домовленості Парижа 9 грудня: всебічне припинення вогню до кінця року, обмін до свят полоненими, подальше розмінування, розведення ще у трьох точках. Також про домовленість не допускати в майбутньому перешкоджання роботі СММ ОБСЄ, до складу якої входять 800 спостерігачів, в тому числі 40 німців.

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Глава МЗС ФРН визнав, що відповідей на багато питань поки немає. Серед них він назвав проведення демократичних місцевих виборів у зоні конфлікту, відновлення повного контролю Україною над її кордоном.

"Саме президент Зеленський своїм мирним курсом вніс новий рух в імплементацію Мінських угод… Слід визнати, що Україна протягом останніх тижнів і місяців зробила мужні кроки, в тому числі проти внутрішнього політичного опору, і таким чином створила основу для того, щоб ми могли повернутися до обговорення політичного процесу завершення конфлікту на сході України. Але мир на Донбасі потребує більше, ніж волі українського уряду", - заявив Маас.

Він запевнив, що Німеччина разом з Францією продовжуватиме працювати над тим, щоб шоста зима війни для людей зі Східної України стала останньою воєнною зимою.

Маас повідомив, що перед самітом через 4 місяці має відбутися зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

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