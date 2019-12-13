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13.12.19 13:10

"Ситуація доволі непередбачувана", - у МЗС РФ не відкидають, що наступного "нормандського саміту" може й не бути

У МЗС РФ не відкидають, що новий саміт глав держав "нормандського формату" через 4 місяці може не відбутися.

"Ситуація доволі непередбачувана", - у МЗС РФ не відкидають, що наступного "нормандського саміту" може й не бути

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, виступаючи на майданчику клубу "Валдай".

"Через чотири місяці лідери погодилися зустрітися знову. Зустрінуться вони чи ні - це вже друге питання. Тому що у нас вже були випадки, коли начебто намічалися дати, але вони успішно були пройдені, без зустрічей. Тому подивимося, як все піде, ситуація справді доволі непередбачувана", - сказав Руденко.

Він наголосив, що для Росії важливо залишити "все як є" в порядку виконання Мінських угод.

При цьому Руденко повідомив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня узгоджуватимуться три ділянки розведення сил по лінії розмежування на Донбасі.

"Ці ділянки теж поки що не узгоджені, навіть назви цих місць поки що невідомі. Це все робитиметься на засіданні Контактної групи, яке у нас відбудеться 18 грудня", - сказав Руденко. За його словами, у РФ здивовані, що Україна відмовилася розводити сили і засоби по всій лінії розмежування.

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Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

Про що не домовилися:

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