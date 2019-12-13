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13.12.19 14:25

ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження щодо Труби, Богдана і Смирнова у справі Порошенка. ДОКУМЕНТ

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища під час здійснення незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замах на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

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ВАКС зобовязав НАБУ відкрити кримінальні провадження щодо Труби, Богдана і Смирнова у справі Порошенка 01
ВАКС зобовязав НАБУ відкрити кримінальні провадження щодо Труби, Богдана і Смирнова у справі Порошенка 02

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