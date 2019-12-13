Окупанти посилюють передові підрозділи снайперськими парами, що складаються з кадрових військових РФ, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Як зазначають в українській розвідці, ці заходи окупанти проводять з метою недопущення стабілізації обстановки, нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування наших воїнів на відкриття вогню у відповідь. При цьому, окупанти використовують тактику прикриття дій снайперів веденням вогню з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї з метою недопущення виявлення їх вогневих позицій.

За даними ГУР, до складу снайперських пар противника входять російські кадрові військовослужбовці, про прибуття яких з РФ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей повідомлялось ще 4 грудня.

Нагадаємо, 12 грудня збройні формування Росії 8 разів порушили режим припинення вогню.

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