Формула Зеленського: "ветеран = злочинець", - Білецький

Про це лідер політичної партії "Національний Корпус" і екскомандир полку "Азов" Андрій Білецький заявив у відеоролику, що був опублікований на Youtube-каналі політика 12 грудня.

За словами Білецького, слідство не надало прямих доказів причетності добровольців і ветеранів до вбивства відомого журналіста. Звинувачення було зроблене тільки на підставі дивних переписок і записів телефонних розмов.

"Хочу декілька слів сказати про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Для мене це – особиста справа, бо я товаришував з Павлом.

Мені важливо знати, що люди, які замовили і вбили Павла Шеремета, знайдені і покарані. Пресконференція міністра внутрішніх справ Авакова, Генпрокурора і президента Зеленського видається переконливою. Утім, аргументи за те, що саме ці люди вбивали Павла, - дивні. Дивні переписки, поява якогось майна. Це не є прямими доказами того, що вони причетні до вбивства", – повідомив політик.

Очільник "Національного Корпусу" також заявив, що протягом останнього часу у ЗМІ з'являється багато інформації, що спрямована на дискредитацію українських патріотичних і добровольчих рухів. А зацікавлені у цьому – безпосередньо чинний президент і його команда.

"Найбільше впадає в око – це настирливе підкреслення під час пресконференції і в пресі, що ці люди (причетні до вбивства Шеремета. – Ред.) – є ветерани, добровольці і патріоти. Це говорить про те, що в маси через ЗМІ останні кілька місяців вкидається інформація про те, що ветеран дорівнює злочинець, а боєць ООС – людина, з якою краще не їхати поруч у громадському транспорті. Це – системна робота команди Зеленського над дискредитацією ветеранського, добровольчого, волонтерського рухів", – зауважив Білецький.

Політик вважає, що вищеназвані дії покликані знизити рівень довіри до волонтерських і добровольчих організацій в українському суспільстві, бо зараз саме активісти патріотичних рухів виступають проти політики Зеленського і рішень чинної Верховної Ради.

"Так відбувається через те, що дутий рейтинг Зеленського котиться вниз і вже становить менше 50%. Ветерани і волонтери – це люди, які протягом усіх останніх років мали високі рейтинги. 69% у волонтерів у жовтні місяці, 66% – у ветеранів. Зеленський чудово розуміє і знає, що люди, які пройшли війну, не поведуться на капітуляцію, розведення військ, на те, що робиться з українською землею. Вони будуть протистояти. Помножити на нуль цей моральний авторитет – завдання цієї влади. Це також нагадує дії попередньої влади", – сказав Білецький.

На завершення політик додав, що в разі, якщо звинувачені у вбивстві добровольці дійсно виявляться винними, вони заслуговують на подвійне покарання, адже такі вчинки кидають тінь на інших ветеранів і патріотів.

Нагадаємо, вчора, 12 грудня, поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета – подружжя добровольців Владислава та Інну Грищенків. Загалом слідство підозрює у вбивстві щонайменше п'ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, музиканта й добровольця Андрія Антоненка та вже назване подружжя добровольців, відомих за позивними Буча та Пума.