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13.12.19 13:54

Пєсков - Зеленському: "Краще тиснути Путіну руку, не порушуючи питання про Крим"

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання Володимира Зеленського про готовність "сто разів" потиснути руку російському президенту, якщо Україні повернуть Крим.

Пєсков - Зеленському: "Краще тиснути Путіну руку, не порушуючи питання про Крим"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

"Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не порушуючи питання про Крим, це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати Мінські домовленості", - заявив Пєсков.

Також дивіться: Зеленський підтвердив, що потиснув руку Путіну на переговорах у Парижі. ВIДЕО

Нагадаємо, в ефірі телеканалу "1+1" Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Україні повернуть Донбас, то він може потиснути руку російському президенту "ще десять разів", а якщо Крим, то "можна і сто разів".

"Готовий на такі речі тільки заради результату", - сказав Зеленський.

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