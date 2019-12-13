Переговори щодо газу між Україною і Росією почалися у Відні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в пресслужбі "Нафтогазу".

У переговорах беруть участь керівники "Газпрому" з російської сторони та "Нафтогазу" і Оператора ГТС з української.

Водночас участь голови української делегації на транзитних переговорах - міністра енергетики Олексія Оржеля - не підтверджується. Як повідомили hromadske у пресслужбі Міненерго України, Оржель наразі бере участь в україно-білоруському форумі.

Зазначимо, що під час технічних консультацій українські компанії та "Газпром" мають узгодити технічні моменти, необхідні для укладання договорів на транзит газу. Водночас політичне рішення щодо транзиту, яке, зокрема, включатиме питання тривалості нового контракту, обсягів постачання газу та тарифу за транзит, мають ухвалити на рівні міністрів енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжить вимагати від РФ виконання рішення Стокгольмського арбітражу й укладення нового договору про транзит газу, - Вітренко

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський за підсумками газових переговорів з Путіним повідомив, що новий контракт про транзит газу буде не на один рік, як того раніше вимагала Росія.

Напередодні опублікували дослідження, у якому підрахували, що втрати Росії внаслідок припинення транзиту газу через Україну, будуть у 7 разів більшими, ніж втрати України.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, який був присутній під час обговорення газового питання між Зеленським та Путіним, на цих переговорах сторони домовилися продовжувати домовлятися.