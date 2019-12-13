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13.12.19 14:48

Антимонопольний комітет зобов'язав Мінінфраструктури скасувати пільги для аеропорту "Бориспіль"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) зобов'язав Міністерство інфраструктури внести зміни до наказу відомства №415 від 4 червня 2019 року "Про встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України", який ставить міжнародний аеропорт "Бориспіль" у привілейоване становище порівняно з іншими аеропортами.

Антимонопольний комітет зобов'язав Мінінфраструктури скасувати пільги для аеропорту "Бориспіль"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби АМКУ.

"Наказ Мінінфраструктури встановлює одиничну ставку плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі 210,0 євро для міжнародного аеропорту "Бориспіль" та у розмірі 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни", - йдеться в повідомленні.

У комітеті вважають, що наслідками встановлення таких ставок можуть бути:

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"З огляду на викладене наведене, дії Мінінфраструктури, що полягають у виданні наказу, яким встановлено для одного аеропорту вдвічі меншу ставку, ніж для всіх інших аеропортів країни, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних дій органу влади, які полягають у наданні окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що може призвести до обмеження конкуренції.

Отже, ретельно проаналізувавши ситуацію, що склалась на ринку авіаційних перевезень, Комітет зобов’язав Мінінфраструктури внести зміни до наказу від 04.06.2019 № 415, усунувши дискримінаційні умови щодо надання окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів" , - йдеться в повідомленні.

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