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13.12.19 15:02

ГПУ просить Кабмін збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки

Генеральна прокуратура України звернулася до Кабміну щодо збільшення розміру штрафів за порушення вимог пожежної безпеки.

ГПУ просить Кабмін збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо доцільності перегляду штрафних санкцій за порушення вимог пожежної безпеки", - йдеться в повідомленні.

У листі генпрокурора наголошується, що наявна відповідальність – штраф для громадян у розмірі 8,50-119 грн та посадових осіб – 34-170 грн – не є належним важелем впливу.

У ГПУ повідомили, що цього року пред‘явлено 76 позовів про визнання протиправною бездіяльність органів державної влади та місцевого самоврядування з вимогами виправити порушення.

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