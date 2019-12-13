ГПУ просить Кабмін збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо доцільності перегляду штрафних санкцій за порушення вимог пожежної безпеки", - йдеться в повідомленні.

У листі генпрокурора наголошується, що наявна відповідальність – штраф для громадян у розмірі 8,50-119 грн та посадових осіб – 34-170 грн – не є належним важелем впливу.

У ГПУ повідомили, що цього року пред‘явлено 76 позовів про визнання протиправною бездіяльність органів державної влади та місцевого самоврядування з вимогами виправити порушення.

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