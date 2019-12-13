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13.12.19 15:13

Пожежа в одеському коледжі: ДБР почало розслідування щодо пожежників, в облуправлінні ДСНС відбувається обшук, - ЗМІ

Щодо трагедії на Троїцькій, 25, що забрала 16 людських життів, відкрили ще одне кримінальне провадження.

Пожежа в одеському коледжі: ДБР почало розслідування щодо пожежників, в облуправлінні ДСНС відбувається обшук, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

За даними видання, йдеться про недбалість, виявлену працівниками ДСНС, які мали перевіряти дотримання правил пожежної безпеки в будинку Асвадурова.

Попередня кваліфікація - частина 2 ст. 367 КК (службова недбалість). Розслідування веде ДБР. Про підозру поки нікому не повідомляли.

Як інформувало джерело видання в прокуратурі, просто зараз в будівлі облуправління ДСНС на Прохорівській відбувається обшук. Слідчі вилучають матеріали перевірок із 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано список жертв пожежі в одеському коледжі

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

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