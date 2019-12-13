Суд відправив під цілодобовий домашній арешт Яну Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Печерський райсуд Києва призначив підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Цей запобіжний захід діятиме до 8 лютого 2020 року.

Яна Дугарь зареєстрована в Новомосковську Дніпропетровської області, де і перебуватиме під домашнім арештом.

"Апеляцію обов'язково подаватимемо, ви наші аргументи чули... коли отримаємо повний текст постанови", - сказав адвокат Орехівський.

"Це (домашній арешт. - Ред.) знову свідчить про те, що ніхто жодних слідчих дій щодо Яни проводити не буде. Якби їм було це цікаво, вони б залишили її в Києві. Вони просто знайшли людину, яка, за їхнім кастингом, підходить для нового серіалу, і тримають її для наступних серій", - вважає адвокат Віталій Коломієць.

Відео засідання суду дивіться тут.

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12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".